Пользователи соцсетей ужаснулись состоянием украинских электричек

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-28T14:21:06+03:00

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Пользователи соцсетей пришли в ужас, увидев фотографии электрички маршрута Киев - Казатин. Кадры грязных, разваливающихся и прогнивших до дыр вагонов на своей странице в Facebook жительница Украины Лора Манек.

- Ребята, ну это же реальная жесть! Ну как на вот а таком можно возить людей? Не езжу на электричках уже много лет, но вчера мы решили попробовать. Больше пробовать не хочу, - пишет на своей странице Лора Манек.

Фотографии ржавых вагонов опубликованы в интернетеФото: Социальные сети

По фотографиям видно, что вагоны не меняли несколько лет. Пользователи сети в шутку назвали вагоны «зомби электричками», сетуя на то, что зарплаты у руководящего состава «Украинской железной дороги» высокие и достигают почти миллиона гривен, а простые люди вынуждены ездить на «этом».

При этом, мнения людей разошлись. Нашлись и те, кто предложил пассажирам платить больше, если они хотят нормальные электрички.

ИСТОЧНИК KP.RU