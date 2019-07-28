2019-07-28T16:56:10+03:00
Происшествия

Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие

Жертвой крушения стал один из пилотов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ракетный удар сил правительства национального единства Ливии уничтожил два украинских самолетаРакетный удар сил правительства национального единства Ливии уничтожил два украинских самолетаФото: Иван ВИСЛОВ
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Сбитые в Ливии украинские самолеты Ил-76 перевозили оружие из Объединенных Арабских Эмиратов и поставляли его одной из сторон конфликта в североафриканском государстве. Также известно, что они были зафрахтованы частной украинской компанией.

Сайт kp.ru писал, что ранее силы правительства национального единства Ливии нанесли ракетный удар по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируется Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. В результате атаки были уничтожены два транспортных самолета Ил-76.

Членам экипажа обоих самолетов удалось катапультироваться. Погиб лишь один из пилотов, предположительно, уроженец украинского Мелитополя. О судьбе остальных летчиков и пассажиров ничего неизвестно. Официальных комментариев по ситуации от сторон ливийского конфликта пока не поступало, сообщает издание "Зеркало недели".

Удар по аэропорту Аль-Джуфрав Ливии, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.twitter.com/ObservatoryLY

ИСТОЧНИК KP.RU

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