СК начал проверку после гибели пилота на гонках "Московской мили 2019"

СЕГОДНЯ 20:46 2019-07-28T20:46:46+03:00

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Следственный комитет России начал проверку по факту гибели гонщика на подмосковном аэродроме Быково.

Сайт kp.ru писал, что трагедия произошла в субботу, 27 июля. На аэродроме стартовал первый этап гонки суперкаров "Московская Миля 2019". Во время одного из заездов Сергей Боричев не справился с управлением - его автомобиль Nissan GT-R выехал за пределы трассы, врезался в огороженную бетонными блоками вышку оператора и загорелся. Пожарные и медики добрались до места ЧП в считанные секунды, но спасти пилота не удалось.

"По данному факту следственным отделом по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщается на стране ГСУ СК РФ по Московской области во "Вконтакте".

В ведомстве сообщили, что в рамках расследования была изъята машина погибшего, а также документы по организации автогонок. Планируется проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз.

Российский гонщик погиб в Подмосковье .

ИСТОЧНИК KP.RU