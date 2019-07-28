Появилось видео уничтожения украинского Ил-76 в Ливии

СЕГОДНЯ 22:59 2019-07-28T22:59:37+03:00

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В Сети появилось видео уничтожения одного из украинских Ил-76, сбитых силами правительства национального единства Ливии.

Сайт kp.ru писал, что целью ракетного удара был подконтрольный Ливийской армии Халифы Хафтара аэропорт Аль-Джуфра, однако под обстрел попали еще и транспортные самолеты.

Оба судна были зафрахтованы частной украинской компании. В последнее время они занимались поставками оружия из Объединенных Арабских Эмиратов одной сторон конфликта в Ливии.

На кадры видео попал момент обстрела самолетов и крушение одного из них. Ранее сообщалось, что членам экипажей Ил-76 удалось катапультироваться, и погиб лишь один из пилотов - уроженец украинского города Мелитополь, однако подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.

Удар по аэропорту Аль-Джуфрав Ливии, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.twitter.com/ObservatoryLY

ИСТОЧНИК KP.RU