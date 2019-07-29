2019-07-29T04:28:42+03:00
Политика

Помпео пожаловался на отказ иранских властей впустить его в страну

Госсекретарь хочет выступить по иранскому телевидению
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Руководство Ирана отказалось впустить госсекретаря США Майкла Помпео в страну и позволить ему выступить по местному телевидению. Об этом сообщил сам глава американского внешнеполитического ведомства в своем Twitter.

"Я недавно предложил поехать в Тегеран и напрямую поговорить с иранском народом. Но режим не принял мое предложение", - сказал он.

Помпео подчеркнул, что Вашингтон со своей стороны не против, чтобы министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф приезжал в Соединенные Штаты и свободно выражал свое мнение.

"Неужели дела режима аятоллы Али Хаменеи настолько плохи, что он не может позволить мне сделать то же самое в Тегеране? Что будет, если их народ услышит правду целиком и без цензуры?" - добавил госсекретарь.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии ответил, что Тегеран готов отправить в США для проведения интервью с Помпео иранскую журналистку телеканала Press TV Марзие Хашеми. Отметим, что в январе 2019 года Хашеми была задержана в Сент-Луисе (штат Миссури), где она участвовала в съемках документального фильма об общественном движении в защиту афроамериканцев от произвола полиции. В постановлении суда было сказано, что ее взяли под стражу в качестве свидетеля, обладающего важной информацией. Через несколько дней канал Press TV со ссылкой на родных журналистки сообщил о ее освобождении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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