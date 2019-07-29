2019-07-29T05:34:30+03:00
Звезды

Rammstein выступит в Москве

Немецкие музыканты представят свой первый за последние 10 лет новый альбом
Юлия ДИВЕЕВА
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Группа Rammstein выступит в МосквеГруппа Rammstein выступит в МосквеФото: СОЦСЕТИ
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В Москве на стадионе "Лужники" в понедельник состоится концерт немецкой метал-группы Rammstein. Музыканты приедут в Россию в рамках европейского тура в поддержку своего нового альбома, который вышел в мае этого года.

А 2 августа группа выступит на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.

Rammstein записали новый альбом впервые за последние 10 лет и назвали его "Rammstein". Тур в его поддержку стартовал 27 мая в немецком Гельзенкирхене. Музыканты объездят с гастролями 15 европейских стран.

Изначально для концерта зарезервировали стадион "ВТБ-Арена", но менее чем через две недели после старта продаж все билеты были распроданы и организаторы объявили о переносе шоу в "Лужники", где выступление любимой группы смогут увидеть больше зрителей. Однако и в этом случае пришлось выпустить дополнительные билеты ограниченной серией, которые моментально раскупили, передает ТАСС.

Группа Rammstein играет индастриал-метал. Образована в 1994 году в Берлине. Ее фронтмен Тилль Линдеманн, также известен как автор стихотворений. Группа продала более 35 млн копий своих альбомов. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как Mutter, Ich Will, Du Hast, Feuer Frei и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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