2019-07-29T06:42:12+03:00
Происшествия

В результате стрельбы на фестивале в Калифорнии пострадали 11 человек

На место прибыли более десяти машин скорой помощи и пожарной охраны [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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В Калифорнии на кулинарном фестивале произошла стрельбаВ Калифорнии на кулинарном фестивале произошла стрельба
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В американском штате Калифорния на кулинарном фестивале Gilroy Garlic Festival 28 июля произошла стрельба. Об этом сообщили в полиции города Гилроя.

Стрельба на "Фестивале чеснока" в Гилрое.Полиция уточняет число пострадавших

По данным скорой помощи, в результате пострадали 11 человек. Более точных сведений пока нет. На кадрах, снятых очевидцами, слышны выстрелы и крики. Видно, что люди в панике бегут от места проведения "Фестиваля чеснока", сообщает Mercury News.

Выстрелы начались перед закрытием фестиваля, но людей все еще было много. Помимо получивших огнестрельные ранения, многие пострадали во время паники, когда бежали, спотыкались и падали. По словам свидетелей, преступник стоял на сцене или около нее и стрелял в толпу.

Несколько человек получили ранения на "Фестивале чеснока" в Гилрое.Стрелок скрылся от полиции

Власти сообщили, что к территории фестиваля, которая располагается примерно в 30 милях к югу от Сан-Хосе, были отправлены более десятка машин скорой помощи и пожарной охраны. Полиция сообщила, что стрелок еще не задержан и попросила гостей фестиваля проявить осторожность.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о событиях. СМИ отмечают, что в только в этом месяце это уже 43-й случай массовой стрельбы в Америке.

Стрельба на Gilroy Garlic Festival 28 июля .Несколько человек получили ранения

ИСТОЧНИК KP.RU

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