В США умерла самая умная в мире собака

СЕГОДНЯ 07:31 2019-07-29T07:31:12+03:00

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В Южной Каролине умерла самая умная собака в мире. Бордер-колли по кличке Чейсер было 15 лет. Прославилась она тем, что обладала хорошей памятью, знала больше тысячи своих игрушек и могла выполнять с ними сложные команды разного типа.

Воспитанием собаки занимался профессор психологии Джон ПиллиФото: Социальные сети

У Чейсер был большой словарный запас, она знала самое большое количество слов, среди известных науке животных. Название предметов она запоминала методом исключения, вычисляя незнакомое ей слово, сообщает NBC.

Воспитанием собаки занимался профессор психологии Джон Пилли, который и обучил ее всем навыкам. Чейсер ему подарила жена в 2004 году, а в 2013 написал о ней книгу, ставшую бестселлером в Америке. Сам Пилли умер в в июне 2018 года, с тех пор Чейсер жила у его дочерей.

Животному планируют установить памятникФото: Социальные сети

Бордер-колли так популярна в США, что ей хотят установить памятник около здания Детского музея в Спартанберге, где жила Чейсер. Готов монумент будет в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU