2019-07-29T08:15:47+03:00
Политика

Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над Россией

Представители РФ в это время проведут те же мероприятия над Норвегией
Мария ИГНАТЬЕВА
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Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над РоссиейАмериканские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над РоссиейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Военные Америки и Италии с 29 июля по 2 августа совместно проведут наблюдательный полет над территорией России на самолете ОС-135Б. Вылет запланирован с аэродрома Кубинка. В то же время в рамках реализации международного Договора по открытому небу РФ на самолете наблюдения Ан-30Б пролетит над территорией Норвегии.

Отмечается, что наблюдательные полеты в рамках договора совершаются для того, чтобы содействовать большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств- участников, а также упрочения безопасности.

Как сообщает «Красная звезда», полет и маршрут будут предварительно согласованы. Российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета. Также будет договоренность и о бортовой аппаратуре. Соблюдение этих параметров тоже будет строго проконтролировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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