2019-07-29T08:44:16+03:00
Общество

В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки

Положить наличные через терминалы скоро будет нельзя
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России запретят анонимно пополнять электронные кошелькиВ России запретят анонимно пополнять электронные кошелькиФото: Анастасия Осипова
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В России в скором времени нельзя будет анонимно пополнить «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и аналогичные системы. Положить деньги через терминалы и офисы операторов сотовой связи запретят, для этого нужно будет использовать банковский счет.

Раньше в законе не содержалось требования предоставлять документы неидентифицированным клиентам. Это позволяло физлицам анонимно пополнять счета. Как сообщает РБК, Совет Федерации 26 июля одобрил поправки в закон о национальной платежной системе. Документ должен подписать президент России Владимир Путин, после этого он будет опубликован и только тогда вступить в силу.

Напомним, что сейчас пополнить счет можно в любом салоне сотовой связи. Также это можно сделать в терминалах, которые стоят во многих супермаркетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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