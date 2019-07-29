СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-29T09:23:06+03:00

В Нигерии 65 человек погибли при атаке боевиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Радикалы на мотоциклах приехали в деревню и открыли огонь по людям

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В Нигерии боевики радикальной группировки «Боко харам», присягнувшей на верность террористической организации «Исламское государство»* устроили стрельбу в деревне на северо-востоке страны. Люди возвращались с похоронной процессии, когда исламисты на мотоциклах приехали и стали стрелять по ним. Тогда погибли 23 местных жителя.

После перестрелки боевики поспешили уехать из деревни, началась погоня, устроенная самостоятельно местными жителями. Она закончилась очередной стрельбой. В итоге число погибших увеличилось до 65, сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные источники. Произошло все в минувшую субботу, 28 июля. Однако тела погибших обнаруживают до сих пор.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари приказал армии начать воздушное патрулирование и наземную операцию, чтобы найти и обезвредить нападавших исламистов.

* - ИГ – запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU