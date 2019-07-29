2019-07-29T09:23:06+03:00
Происшествия

В Нигерии 65 человек погибли при атаке боевиков

Радикалы на мотоциклах приехали в деревню и открыли огонь по людям
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Нигерии 65 человек погибли при атаке боевиковВ Нигерии 65 человек погибли при атаке боевиковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Нигерии боевики радикальной группировки «Боко харам», присягнувшей на верность террористической организации «Исламское государство»* устроили стрельбу в деревне на северо-востоке страны. Люди возвращались с похоронной процессии, когда исламисты на мотоциклах приехали и стали стрелять по ним. Тогда погибли 23 местных жителя.

После перестрелки боевики поспешили уехать из деревни, началась погоня, устроенная самостоятельно местными жителями. Она закончилась очередной стрельбой. В итоге число погибших увеличилось до 65, сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные источники. Произошло все в минувшую субботу, 28 июля. Однако тела погибших обнаруживают до сих пор.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари приказал армии начать воздушное патрулирование и наземную операцию, чтобы найти и обезвредить нападавших исламистов.

* - ИГ – запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики прогнозируют температурный антирекорд в Москве
Полицейские застрелили человека, устроившего стрельбу в Калифорнии
В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки
Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
В ОБСЕ раскритиковали языковую политику Украины
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Камчатки
В США умерла самая умная в мире собака
ВЦИОМ: Большинство россиян не доверяют электронным паспортам
В результате стрельбы на фестивале в Калифорнии пострадали 11 человек
Украинский журналист призвал готовиться к военному вторжению в Россию
Rammstein выступит в Москве
Аршавин прокомментировал слова Дзюбы о своей квалификации
Помпео пожаловался на отказ иранских властей впустить его в страну
Трамп планирует сменить главу Национальной разведки США
В Москве арбузы на бахчевых развалах начнут продавать с 3 августа
Три человека погибли во время стрельбы на юго-востоке Франции
ФБР объявило награду за помощь в поимке "розовой бандитки"
В Донбассе взбунтовались украинские морпехи
Журналист из КНР рассказал об "утрате" Китаем Сахалина
В Эстонии предлагают вернуть на место копию памятника солдату СС
Дзюба: Аршавин в футболе не разбирается
Появилось видео уничтожения украинского Ил-76 в Ливии
Режиссер "Трансформеров" прилетел к Кличко "посмотреть красивый Киев"
Гитара с автографами музыкантов The Doors продана на аукционе в России
Минфин Британии усилит подготовку к "жесткому" Brexit
У берегов Мексики сформировался тропический шторм "Эрик"
Пользователи соцсетей поставили Зеленскому "двойку" по истории