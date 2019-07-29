2019-07-29T10:13:11+03:00
Общество

Россия вошла в ТОП-20 стран с доступным бензином

Стоимость топлива в РФ второй по дешевизне в европейской части мира
Мария ИГНАТЬЕВА
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Россия вошла в ТОП-20 стран с доступным бензиномРоссия вошла в ТОП-20 стран с доступным бензиномФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эксперты-аналитики составили рейтинг стран с самым доступным для местных жителей бензином. При его составлении были использованы данные из официальной статистики европейских стран о ценах на бензин, а также средней заработной платы. Специалисты рассчитали, сколько может купить 95-го бензина среднестатистический житель той или иной страны на свою зарплату.

Рейтинг возглавил Люксембург. На среднюю зарплату там можно купить 2,9 тысяч литров бензина. При этом, цены на топливо в стране относительно невысокие, если сравнивать с другими государствами, а местные жители получают больше, чем в других европейских странах. Норвегия заняла второе место. Цены там высокие, но и зарплаты выше. В среднем местный житель сможет купить 2,2 тысячи литров бензина. Далее с незначительным отрывом друг от друга идут Австрия, Ирландия и Великобритания с 1,9 тысячами литров бензина на среднюю зарплату.

Россия заняла 16 место в списке, как сообщает «РИА Новости». Здесь можно купить 927 литров на одну среднюю зарплату. При этом стоимость бензина в стране занимает второе место по дешевизне, уступая Казахстану, и опережая Белоруссию. Украина заняла четвертое место в списке стран с самым дешевым бензином, и последнее в рейтинге доступности. В незалежной среднестатистический гражданин может купить 279 литров топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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