2019-07-29T12:24:14+03:00
Общество

Эксперты назвали самые востребованные рабочие профессии в России

В основном требуются сотрудники на заводы
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты назвали самые востребованные рабочие профессии в РоссииЭксперты назвали самые востребованные рабочие профессии в РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российские рекрутеры рассказали, какие рабочие специальности самые востребованные в стране. В первую очередь работодатели ищут рабочих со средним или средне-специальным образованием. Таких вакансий 43%. Немного меньше необходимости в квалифицированных специалистах с высшим техническим образованием - 41%.

Эксперты отметили, что к первой категории относятся токари и слесари-техники на заводе и других кадрах. Работодатель в 56% требует от них добросовестность и дисциплину. Знаний по специальности в 55%, еще 37% хотели бы, что работник был готов к повышению квалификации и переобучению.

А вот от работников с вашим образованием, которые вторые по востребованности, руководители ждут в первую очередь знаний – 73%. Навыки программирования и владение ИТ-системами на втором месте по приоритетности – 49%. И только потом следует добросовестность и дисциплинированность - 43%.

Как сообщает «РИА Новости», исследование проводили в режиме онлайн среди рекрутеров одной из крупнейших российских компаний по поиску работы и подбору персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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