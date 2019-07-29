2019-07-29T12:32:56+03:00
В мире

Меган Маркл стала редактором журнала Vogue

Супруга принца Гарри лично выбрала 15 героинь для сентябрьского номера
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Супруга принца Гарри стала приглашенным редактором VogueСупруга принца Гарри стала приглашенным редактором VogueФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Супруга принца Гарри, герцогиня Меган Маркл стала приглашенным редактором журнала Vogue. Эту новость поклонникам сообщил главный редактор британского издания Эдвард Эннинфул в своем Instagram. Он отметил, что Меган –первая представительница королевской семьи, приглашенная на эту должность.

Сентябрьский выпуск журнала Маркл посвятила сильным женщинам, которые постоянно развиваются и меняют мир к лучшему. Именно их портреты красуются на обложке журнала.

edward_enninfuledward_enninful
Обложка Vogue
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Героинь этого номера Меган Маркл выбирала лично. Среди них модель Адвоа Абоа, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, актрисы Сальма Хайек и Джейн Фонда, активистка Грета Тунберг, а также балерина Франческа Хейвард. Всего на обложку попали 15 женщин. Однако там есть и 16 слот. Он изображен в виде зеркала. По задумке редакторов, пустой слот символизирует то, что абсолютно каждая женщина по-своему меняет мир к лучшему, и потому достойна видеть себя на обложке журнала.

Специально для этого номера Меган Маркл также взяла несколько интервью у самых неожиданных гостей. Это и бывшая первая леди США Мишель Обама, и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, и даже её супруг принц Гарри.

В продажу в Великобритании журнал поступит второго августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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