В Москве проверяют информацию о минировании станции метро «Ховрино»

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-29T13:29:49+03:00

Силовики проверяют информацию о минировании подземки в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неизвестные сообщили, что есть угроза взрыва в подземке

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Сотрудники экстренных служб проверяют сообщения о минировании станции метро «Ховрино». Специалисты с кинологическими расчетами ищут в подземке взрывчатые вещество.

Известно, что кто-то анонимно позвонили в администрацию подземки с заявлением о готовящемся террористическом акте на зеленой ветке.

- Неизвестный сообщил в администрацию метрополитена об угрозе взрыва на станции «Ховрино». Сейчас данная информация проверяется, - сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что в данный момент станция работает в штатном режиме. Поезда ходят по расписанию, задержек нет. Проведение проверки не сказалось на работе московского метро.

Накануне неизвестный сообщил об угрозе взрыва в нескольких торговых центрах: ТРК «Атриум» и БЦ Manhattan в Москве. Спасателям пришлось эвакуировать из зданий эвакуировать посетителей и персонал торговых точек.

ИСТОЧНИК KP.RU