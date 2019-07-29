В Москве проверяют информацию о минировании станции метро «Ховрино»
Сотрудники экстренных служб проверяют сообщения о минировании станции метро «Ховрино». Специалисты с кинологическими расчетами ищут в подземке взрывчатые вещество.
Известно, что кто-то анонимно позвонили в администрацию подземки с заявлением о готовящемся террористическом акте на зеленой ветке.
- Неизвестный сообщил в администрацию метрополитена об угрозе взрыва на станции «Ховрино». Сейчас данная информация проверяется, - сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.
Отмечается, что в данный момент станция работает в штатном режиме. Поезда ходят по расписанию, задержек нет. Проведение проверки не сказалось на работе московского метро.
Накануне неизвестный сообщил об угрозе взрыва в нескольких торговых центрах: ТРК «Атриум» и БЦ Manhattan в Москве. Спасателям пришлось эвакуировать из зданий эвакуировать посетителей и персонал торговых точек.
ИСТОЧНИК KP.RU