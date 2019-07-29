Коалиции во главе США нанесла авиаудары по населенному пункту в Сирии

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-29T13:49:51+03:00

В результате авианалета погибли и получили ранения несколько мирных граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате авианалета погибли и получили ранения несколько мирных жителей

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Самолёты международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами нанесли авиаудары по деревне Аль-Зер в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Как сообщает агентство SANA, в результате налётов международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

Коалиция регулярно наносит авиудары по провинции Дейр эз-Зор. Так последние крупные налеты были в начале этого года. Жертвами стали десятки мирных жителей. К примеру, как ранее сообщал сайт kp.ru, 23 января самолеты союзников разбомбили автомобили, которые в тот момент вывозили мирных граждан из поселения Эль-Багуз.Ранее не менее 20 мирных жителей населенного пункта Багоз-Тахтани в Дейр-эз-Зор стали жертвами ракетного удара, осуществленного самолетами Военно-воздушных сил возглавляемой США. Среди жертв нападения были женщины и дети.

ИСТОЧНИК KP.RU