Коалиции во главе США нанесла авиаудары по населенному пункту в Сирии
Самолёты международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами нанесли авиаудары по деревне Аль-Зер в сирийской провинции Дейр эз-Зор.
Как сообщает агентство SANA, в результате налётов международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.
Коалиция регулярно наносит авиудары по провинции Дейр эз-Зор. Так последние крупные налеты были в начале этого года. Жертвами стали десятки мирных жителей. К примеру, как ранее сообщал сайт kp.ru, 23 января самолеты союзников разбомбили автомобили, которые в тот момент вывозили мирных граждан из поселения Эль-Багуз.Ранее не менее 20 мирных жителей населенного пункта Багоз-Тахтани в Дейр-эз-Зор стали жертвами ракетного удара, осуществленного самолетами Военно-воздушных сил возглавляемой США. Среди жертв нападения были женщины и дети.
ИСТОЧНИК KP.RU