Не менее 20 человек погибли при авиаударе коалиции в Дейр-эз-Зоре
Не менее 20 мирных жителей населенного пункта Багоз-Тахтани в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стали жертвами ракетного удара, осуществленного самолета Военно-воздушных сил возглавляемой США международной коалиции.
Согласно данным агентства SANA, атака была произведена в пятницу, 18 января. Среди жертв нападения есть женщины и дети.
Напомним, что силы вооруженной коалиции действуют на территории арабской республики незаконно. Дамаск неоднократно требовал от западных стран вывести свои войска и прекратить авиаатаки на населенные пункты, однако нападения все еще продолжаются.
По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, только в конце 2018 года жертвами действий коалиции в районах Дейр-эз-Зора стали около 300 мирных жителей, в том числе более 130 детей.
Так, сайт kp.ru писал об атаке западных ВВС в сирийском Хаджине и об авиаударах, нанесенных по территории деревни Шаафа.
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