СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-18T17:58:21+03:00

Жертвами атаки стали простые сирийцы, в том числе женщины и дети

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Не менее 20 мирных жителей населенного пункта Багоз-Тахтани в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стали жертвами ракетного удара, осуществленного самолета Военно-воздушных сил возглавляемой США международной коалиции.

Согласно данным агентства SANA, атака была произведена в пятницу, 18 января. Среди жертв нападения есть женщины и дети.

Напомним, что силы вооруженной коалиции действуют на территории арабской республики незаконно. Дамаск неоднократно требовал от западных стран вывести свои войска и прекратить авиаатаки на населенные пункты, однако нападения все еще продолжаются.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, только в конце 2018 года жертвами действий коалиции в районах Дейр-эз-Зора стали около 300 мирных жителей, в том числе более 130 детей.

Так, сайт kp.ru писал об атаке западных ВВС в сирийском Хаджине и об авиаударах, нанесенных по территории деревни Шаафа.