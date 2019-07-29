МЧС: Лесные пожары в Сибири не представляют угрозы населенным пунктам
Сибирские лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и экономическим объектам. Об этом сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России Александр Чуприян.
Согласно его данным, на настоящий момент огонь охватил уже почти три миллиона гектаров тайги, и эта площадь постоянно увеличивается. Циклоны обходят регион стороной, а потому дождей здесь давно не было.
Дым от пожаров стремительно распространяется на тысячи километров. По словам Чуприяна, это негативно сказывается на качестве жизни в населенных пунктах Красноярского края, Иркутской области и других регионов.
"В городах возросло количество обращений к медикам за помощью, меняли режим работы наши аэропорты, принимали соседние аэропорты, происходил сбой расписаний вылетов", - цитирует РИА Новости замминистра.
Сайт kp.ru писал, что огнем охвачена так называемая зона контроля, которая находится в труднодоступных удаленных местах, где нет населенных пунктов. Тушить такие пожары экономически невыгодно - деревья не товарные, предприятий нет, а доставлять лесопожарную дружину авиацией - дорого.
Дым от пожаров в Сибири виден даже из космоса. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».
ИСТОЧНИК KP.RU