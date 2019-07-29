2019-07-29T16:58:08+03:00
Происшествия

При стрельбе на съемках клипа в США погиб один человек

Инцидент произошел в американском городе Филадельфия
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Неизвестные открыли стрельбу во время съемок музыкального клипаНеизвестные открыли стрельбу во время съемок музыкального клипаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В американском городе Филадельфия произошла стрельба на съемках музыкального клипа. Около 20:00 по местному времени воскресенья, 28 июля, участники рэп-группы собрались в юго-западной части города для записи видео. Неожиданно появились несколько вооруженных человек и устроили стрельбу.

- Они собирались снимать рэп-клип, когда несколько человек появились и открыли стрельбу. Все участники произошедшего — молодые люди. К сожалению, мы сталкиваемся с подобным снова и снова", - заявил представитель полиции Ричард Росс.

На место происшествия сразу была вызвана полиция. Однако к моменту приезда полицейских один человек уже погиб. Остальные пять участников группы госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, передает телеканал WPVI-TV. Имена пострадавших и название рэп-группы не уточняются.

Сейчас полиция занимается поисками стрелков, но пока безуспешно. Ни один из подозреваемых еще не арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помпео заявил, что третий саммит США-КНДР пока не планируется
Росавиация готова вести переговоры с Киевом о возобновлении полётов
«Панцирь» для Арктики: первые комплексы ПВО встали на дежурство на Северном флоте
США рассчитывают расширить диалог по стратегической стабильности с РФ
Супруг Инны Чуриковой рассказал, как готовится к выписке артистки
Минобороны восстановит расформированные Горбачевым и Сердюковым подразделения
Трое сотрудников министерства Афганистана погибли при обрушении стены
Минобороны: США содержит в своих "по сути концентрационных лагерях" более 75 тысяч человек
Комиссия МАК начала расследование крушения самолета в Подмосковье
Постпред Зеленского заявил о необходимости санкций из-за Крымского моста
Генштаб России обвинил военные компании США в хищениях сирийской нефти
«Хочется чтобы слова и бумажки не расходились с реальной жизнью»: Путин обсудил с главой ФАС тарифы ЖКХ