При стрельбе на съемках клипа в США погиб один человек

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-29T16:58:08+03:00

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В американском городе Филадельфия произошла стрельба на съемках музыкального клипа. Около 20:00 по местному времени воскресенья, 28 июля, участники рэп-группы собрались в юго-западной части города для записи видео. Неожиданно появились несколько вооруженных человек и устроили стрельбу.

- Они собирались снимать рэп-клип, когда несколько человек появились и открыли стрельбу. Все участники произошедшего — молодые люди. К сожалению, мы сталкиваемся с подобным снова и снова", - заявил представитель полиции Ричард Росс.

На место происшествия сразу была вызвана полиция. Однако к моменту приезда полицейских один человек уже погиб. Остальные пять участников группы госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии, передает телеканал WPVI-TV. Имена пострадавших и название рэп-группы не уточняются.

Сейчас полиция занимается поисками стрелков, но пока безуспешно. Ни один из подозреваемых еще не арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU