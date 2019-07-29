СЕГОДНЯ 20:06 2019-07-29T20:06:31+03:00

И улетел в Турцию вместе с семьей

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко отказался от государственной охраны. Является ли это решение временным или окончательным, пока неизвестно, однако сам политик улетел из страны вскоре после написания соответствующего заявления.

Известно, что экс-глава государства вместе с семьей отправился на отдых в турецкий Стамбул.

"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье", - передает "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник.

Сам Порошенко ранее говорил о том, что планирует отправиться в отпуск за границу.

Сайт kp.ru писал, что несколько дней назад были опубликованы официальные итоги выборов в Верховную Раду. Партия "Оппозиционная платформа" Петра Порошенко заняла второе место, уступив лишь "Слуге народа", от которой баллотировался действующий президент Украины Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU