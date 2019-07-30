2019-07-30T07:50:07+03:00
Политика

Предполагаемый организатор терактов 11 сентября готов дать показания

Халид Шейх Мохаммед будет свидетельствовать против Саудовской Аравии, если власти пообещают не казнить его
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Халид Шейх Мохаммед - предполагаемый организатор терактов 11 сентября 2001 годаХалид Шейх Мохаммед - предполагаемый организатор терактов 11 сентября 2001 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности дать показания против Саудовской Аравии в обмен на обещание американских властей не выносить ему смертный приговор.

Соответствующее письмо было передано адвокатом обвиняемого в федеральный суд в районе Манхэттен в пятницу, 26 июля. Именно эта инстанция рассматривает коллективный иск более 800 родственников погибших и пострадавших в терактах к Эр-Рияду. Заявители считают, что Саудовская Аравия ответственна за трагедию, поскольку она якобы поддерживала запрещенную в России террористическую сеть "Аль-Каида".

Сам Мохаммед в настоящий момент содержится на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе. Он отказывается давать показания до тех пор, пока следствие не изменит "общий характер обвинения", передает The Wall Street Journal.

Сайт kp.ru писал, что кроме Мохаммеда, обвиняемыми по делу проходят Рамзи Бинальшиб, Али Абд аль-Азиз Али и Мустафа Ахмад аль-Хавсави. Им вменяют убийство 2 976 человек, преступный сговор, терроризм, угон воздушного судна и другие преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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