2019-07-30T09:32:55+03:00
Происшествия

В Индии дети убили шестилетнего мальчика, накачав его воздухом

Ребенок скончался в больнице, куда был доставлен с распухшим животом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Медики не смогли спасти ребенкаМедики не смогли спасти ребенкаФото: REUTERS
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Странная забава маленьких жителей индийского города Индор штата Мадхья-Прадеш привела к гибели шестилетнего мальчика. В минувшее воскресенье, 28 июля, дети решили ради шутки накачать своего друга Канху Ядаву воздухом, но организм ребенка не выдержал.

Дойти до дома самостоятельно мальчик уже не смог - к отцу его привели приятели. Живот Канха сильно распух, и мужчина немедленно повез сына в больницу.

"Я узнал, что друзья закачали в него воздух через рот с помощью воздушного компрессора", — цитирует India.TV отца погибшего.

Семья мальчика проживает в промышленной зоне Палда, поэтому для детей не составило труда достать спецустройство.

К сожалению, спасти ребенка не удалось. Точную причину смерти покажет вскрытие, результаты которого станут известны позже.

Сайт kp.ru писал, что похожий случай произошел более семи лет назад в России. Подросток засунул шлаг работающего компрессора своему семилетнему брату в рот. Мальчик скончался в результате кишечного кровотечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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