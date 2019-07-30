В Индии дети убили шестилетнего мальчика, накачав его воздухом

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-30T09:32:55+03:00

Ребенок скончался в больнице, куда был доставлен с распухшим животом

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Странная забава маленьких жителей индийского города Индор штата Мадхья-Прадеш привела к гибели шестилетнего мальчика. В минувшее воскресенье, 28 июля, дети решили ради шутки накачать своего друга Канху Ядаву воздухом, но организм ребенка не выдержал.

Дойти до дома самостоятельно мальчик уже не смог - к отцу его привели приятели. Живот Канха сильно распух, и мужчина немедленно повез сына в больницу.

"Я узнал, что друзья закачали в него воздух через рот с помощью воздушного компрессора", — цитирует India.TV отца погибшего.

Семья мальчика проживает в промышленной зоне Палда, поэтому для детей не составило труда достать спецустройство.

К сожалению, спасти ребенка не удалось. Точную причину смерти покажет вскрытие, результаты которого станут известны позже.

Сайт kp.ru писал, что похожий случай произошел более семи лет назад в России. Подросток засунул шлаг работающего компрессора своему семилетнему брату в рот. Мальчик скончался в результате кишечного кровотечения.

ИСТОЧНИК KP.RU