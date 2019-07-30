Муж певицы Жасмин объявлен в международный розыск

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-30T10:52:02+03:00

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Министерство внутренних дел Молдавии объявило мужа певицы Жасмин, депутата Илана Шора в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в июне 2017 года суд Кишинева приговорил Шора к 7,5 годам лишения свободы за причастность к банковским махинациям. Олигарху было запрещено покидать страну, однако месяцем ранее стало известно, что он вылетел в Москву на борту частного самолета.

"Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД республики.

Сайт kp.ru писал, что в настоящий момент Шор может находиться на территории Израиля. Такую информацию предоставили пограничники еврейского государства.

ИСТОЧНИК KP.RU