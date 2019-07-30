Из-за лесных пожаров режим ЧС введен в 5 регионах России

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-30T14:38:31+03:00

Наиболее сложная ситуация в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Республике Саха Фото: АННА СЕМЕНЕНКО

Наиболее сложная ситуация в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Республике Саха

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Режим чрезвычайной ситуации введён в 5 регионах России. Причиной объявления ЧС стали лесные пожары, площадь которых за сутки выросла почти до 40 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

В Минприроды сообщили, что наиболее сложная ситуация в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Республике Саха. В общем возгорания зарегистрированы еще в десяти регионах страны.

«Региональные чрезвычайные ситуации были введены в пяти субъектах РФ, наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Площадь лесных пожаров зонами контроля составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года», - сказал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

Ранее, во вторник, 30 июля, в Госдуме сообщили, что будут ставить перед Министерством природных ресурсов и экологии вопрос пересмотра нормативных документов, позволяющих властям субъектов РФ отказаться от тушения некоторых лесных пожаров на основании прогноза о возможном ущербе.

Как сообщал сайт kp.ru, две недели в Сибири тяжело дышать, пожары, уничтожающие леса в Иркутской области и Красноярском крае и их не тушат. Власти субъектов ссылаются на то, что это слишком затратно.

ИСТОЧНИК KP.RU