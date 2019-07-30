ЦБ отметил незначительный рост ВВП России

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-30T15:06:47+03:00

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Темп прироста годового ВВП России во втором квартале составил 0,5- 1%. Такие данные опубликовал Центробанк. По данным регулятора, в следующем квартале рост еще увеличиться до 0,8 - 1,3%.

"Темпы роста российской экономики с начала года формируются ниже ожиданий Банка России. Это связано со слабой динамикой инвестиционной активности, а также со значительным снижением годовых темпов роста экспорта, в том числе на фоне ослабления внешнего спроса", - отмечается в документах ЦБ.

Регулятор отмечает, что годовой темп прироста промышленного производства в июне ускорился до 3,3%.

"Основной вклад в прирост выпуска внесли обрабатывающие производства (за счет продукции машиностроения, вероятно, нескольких крупных компаний). Вклад добычи полезных ископаемых при этом уменьшился. В июне продолжилось сокращение инвестиций в основной капитал. Слабость инвестиционной активности во многом связана со снижением государственных инвестиций по отношению к соответствующему периоду прошлого года", - уточнили в ЦБ.

ИСТОЧНИК KP.RU