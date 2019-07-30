Александр Дрозденко осмотрел новую амбулаторию в поселке Вартемяги

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-30T17:40:58+03:00

На работу сюда пригласят врачей, для посещения которых раньше жителям приходилось ездить в райцентр

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Ревматолог, ЛОР и хирург: всего 25 врачей. На работу в новую амбулаторию поселка Вартемяги пригласят специалистов, для посещения которых жителям приходилось ездить в райцентр или другие поликлиники Ленобласти.

Дополнительные расходы уже предусмотрены региональным бюджетом. Только на строительство амбулатории было потрачено 330 миллионов рублей. Закуплено современное оборудование: электронный регистратор, флюорограф, два аппарата УЗИ, установка для прослушивания сердцебиения плода и дентальный рентгенаппарат.

Возможности медучреждения, открывшегося во Всеволожском районе, оценил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки во вторник, 30 июля.

“И мне, и жителям приятно видеть изменения к лучшему. В Вартемягах начала работу новая амбулатория с современным оснащением и высококлассными специалистами, в ноябре будет введена после полной реновации школа. Область выдерживает социальные обязательства: в этом году строим 8 новых школ и 8 школ обновляются по программе реновации”, - сказал глава региона.

Планируется, что амбулатория в Вартемягах будет обслуживать жителей девяти деревень - Агалатово, Вартемяги, Дранишники, Елизаветинка, Касимово, Колясово, Лупполово, Медный Завод, Юкки, а также дачников из 34 садоводств. Предварительный план приема - 250 посещений в день. Врачи уже заявили о готовности работать в две смены - с 8 утра и до 8 вечера.

Также к ноябрю в Вартемягах завершится масштабная реновация школы. На обновление построенного в 1964 году здания выделено – 68,3 млн рублей, из них 60,5 млн рублей средства областного бюджета. 90 % от общей суммы финансирования пойдут на ремонтные работы, 10% на приобретение нового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU