Мужчина, столкнувший мать с ребенком под поезд в Германии, был в розыске в Швейцарии

СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-30T17:47:04+03:00

В Германии мужчина столкнул под поезд мать с ребенком Фото: социальные сети

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Мужчина, столкнувший ребенка с матерью под проезжающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне, был в розыске в Швейцарии. Об этом сообщил глава федеральной полиции Германии Дитер Роман.

На пресс-конференции в Берлине Роман сообщил, что оперативные службы Швейцарии разыскивали подозреваемого после того, как тот угрожал соседке ножом.

Как стало известно, во Франкфурт-на-Майне мужчина прибыл несколько дней назад, до этого 40-летний гражданин Эритреи и отец троих детей получил убежище в Швейцарии в 2008 году. Глава Министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил, что мужчина «считался примером удавшейся интеграции».

Напомним, 29 июля, мужчина столкнул женщину с ребёнком на пути перед подъезжающим высокоскоростным поездом ICE. Мальчика спасти не удалось, мать госпитализировали. Подозреваемого поймали прохожие и удерживали до прибытия полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU