2019-07-30T17:47:04+03:00
Происшествия

Мужчина, столкнувший мать с ребенком под поезд в Германии, был в розыске в Швейцарии

Ранее подозреваемый угрожал соседке ножом
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Германии мужчина столкнул под поезд мать с ребенкомВ Германии мужчина столкнул под поезд мать с ребенкомФото: социальные сети
Изменить размер текста:

Мужчина, столкнувший ребенка с матерью под проезжающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне, был в розыске в Швейцарии. Об этом сообщил глава федеральной полиции Германии Дитер Роман.

На пресс-конференции в Берлине Роман сообщил, что оперативные службы Швейцарии разыскивали подозреваемого после того, как тот угрожал соседке ножом.

Как стало известно, во Франкфурт-на-Майне мужчина прибыл несколько дней назад, до этого 40-летний гражданин Эритреи и отец троих детей получил убежище в Швейцарии в 2008 году. Глава Министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил, что мужчина «считался примером удавшейся интеграции».

Напомним, 29 июля, мужчина столкнул женщину с ребёнком на пути перед подъезжающим высокоскоростным поездом ICE. Мальчика спасти не удалось, мать госпитализировали. Подозреваемого поймали прохожие и удерживали до прибытия полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Аршавин провел мастер-класс для юных талантов
Перестрелка в американском супермаркете: Два человека погибли, полицейский и стрелок ранены
В Карелии рождаются новые ГЭС
Александр Дрозденко осмотрел новую амбулаторию в поселке Вартемяги
Трамп призвал КНР заключить торговую сделку до его переизбрания
В Китае девушка попала в реанимацию после приседаний
Новое пожарное депо открыто в Янино
Глава Минтруда объяснил повышение процента бедных россиян изменением методики подсчета
Суд Украины наложил арест на задержанный СБУ российский танкер
Несогласованная акция в Москве: СК возбудил дело о массовых беспорядках
Володин рассказал о предрешенности судьбы Порошенко
Путин потребовал не гонять людей "за тридевять земель" на диспансеризацию
Медведев утвердил новый порядок расчета пенсии
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 12 августа
"Четверть оборонки": В Раде ужаснулись ценой создания русскоязычного канала на Украине
Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль
Рубль укрепился к евро и подешевел к доллару
14 человек отравились неизвестным газом в Подмосковье
Либертарианская партия отозвала заявку на митинг возле мэрии
Полиция назвала имя устроившего стрельбу в Калифорнии
ЦБ отметил незначительный рост ВВП России
Колумбийский вор-трансвестит схвачен в Риме при попытке ограбить россиянку