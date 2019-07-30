Росстат назвал средний размер пенсий в июне

СЕГОДНЯ 18:57 2019-07-30T18:58:30+03:00

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Средний размер пенсии в июне 2019 года составил 14 168 рублей. Такие данные опубликовал Росстат в докладе о социально-экономическом положении в России за первое полугодие.

"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%", - сказано в докладе.

Кроме того, в докладе уделяется внимание денежным расходам населения за этот период. Выяснилось,что в эти месяцы россияне потратили больше 27 834 миллиардов рублей. Это на 6,0% больше, чем в тот же период прошлого года. А вот сбережения на черный день у людей существенно уменьшились.

"За этот период сбережения населения составили 564,6 миллиардов рублей и уменьшились на 37,1% по сравнению с первым полугодием 2018 года", - говорится в докладе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU