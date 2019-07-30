2019-07-30T22:43:05+03:00
Общество

Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин

Документ устанавливает компенсации нефтяникам
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Путин.Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Компенсации нефтяникам за недополученную прибыль при продаже топлива внутри страны будут увеличены. Закон устанавливающий новые правила подписал президент России Владимир Путин.

Таким образом государство будет выплачивать разницу в сумме продажи за бугор и на внутреннем рынке. Эта мера должна удержать цены на топливо. Кстати, она уже действует с начала месяца.

Корректировка демпфера (так называются эти выплаты) повысит возможные компенсации с с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива, а с 2020 года - с 50% до 68% для бензина и до 65% для дизтоплива. Кроме того, нефтяники получат 2 тысячи рублей за каждую тонну бензина и дизельного топлива, которые доставят в Дальневосточный федеральный округ.

Определенные поблажки при закупке топлива получат и авиаперевозчики. Если мировые цены на авиакиросин приведут к увеличению цен на внутреннем, то государство введет возвратный акциз на керосин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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