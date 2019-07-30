Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин
Компенсации нефтяникам за недополученную прибыль при продаже топлива внутри страны будут увеличены. Закон устанавливающий новые правила подписал президент России Владимир Путин.
Таким образом государство будет выплачивать разницу в сумме продажи за бугор и на внутреннем рынке. Эта мера должна удержать цены на топливо. Кстати, она уже действует с начала месяца.
Корректировка демпфера (так называются эти выплаты) повысит возможные компенсации с с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива, а с 2020 года - с 50% до 68% для бензина и до 65% для дизтоплива. Кроме того, нефтяники получат 2 тысячи рублей за каждую тонну бензина и дизельного топлива, которые доставят в Дальневосточный федеральный округ.
Определенные поблажки при закупке топлива получат и авиаперевозчики. Если мировые цены на авиакиросин приведут к увеличению цен на внутреннем, то государство введет возвратный акциз на керосин.
ИСТОЧНИК KP.RU