2019-07-30T23:57:54+03:00
Политика

Трамп «с нетерпением ждет» визита в Польшу

Президент США заявил, что во время этой поездки посетит и другие страны Европы, возможно – Данию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп собрался слетать в Варшаву по приглашению польских властей. Беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома, он заявил, что «с нетерпением ждет» этого визита.

«У меня очень хорошие отношения с Польшей. Нас пригласило руководство Польши, я с нетерпением жду этого», - сказал он.

Когда корреспонденты спросили американского лидера, намерен ли он во время этой поездки посетить и другие страны Европы, Трамп ответил, что не исключает такой возможности.

«Мы рассматриваем это, мы, возможно, поедем в Данию», - приводит его слова ТАСС.

Трамп не стал уточнять сроки своего визита в Польшу, однако ранее в администрации польского президента Анджея Дуды сообщали, что высокий гость из-за океана посетит их страну с 31 августа по 2 сентября. Ожидается, что президент США в рамках визита в Польшу примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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