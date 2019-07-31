Терпящую бедствие в Белом море яхту «Крейсер» сопровождает «Академик Николай Страхов»

СЕГОДНЯ 00:14 2019-07-31T00:30:03+03:00

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Капитан судна «Академик Николай Страхов», экипаж которого получил сигнал бедствия от потерявшей ход в Белом море яхты «Крейсер», рассказал корреспонденту «КП» Александру Милкусу, что его судно с шести вечера сопровождает дрейфующую яхту.

Были попытки взять ее на буксир, но они не увенчались успехом. Связи с яхтой нет, только визуальный контакт, но видно ее все хуже. На море садится туман, над водой сеет мелкий дождь.

«Трижды пытались бросить конец, чтобы взять яхту на буксир. Ничего не получилось. Сложность в том, что на яхте нет кнехтов. А закрепить конец за мачту или леера – не выход. Может сорвать оснастку», - отметил капитан «Академика Николая Страхова».

Он добавил, что идущее на помощь научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», с борта которого передает спецкор «Комсомольской правды» Александр Милкус, находится на расстоянии пяти миль от судна «Академик Николай Страхов». Капитан также сказал, что лодки типа «Зодиак», которые есть на обоих судах, в такую погоду спускать на воду опасно, и ими людей с яхты не снять.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на борту яхты «Крейсер» – шесть человек: два члена экипажа и четверо сотрудников национального парка национального парка «Русская Арктика». Они находятся на неуправляемой яхте уже 20 часов. «Крейсер» дрейфует в сторону Северодвинска.

ИСТОЧНИК KP.RU