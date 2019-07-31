В данных об одном из «китайских лагерей для уйгуров» найдены нестыковки

СЕГОДНЯ 02:50 2019-07-31T02:50:58+03:00

Кадры спутниковой съёмки не вполне соответствуют официальным сообщениям об этом объекте

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Как выяснил корреспондент «КП» в ходе пресс-тура в «лагеря для уйгуров» на Северо-Западе Китая, официальные сведения об одном из них не вполне соответствуют кадрам аэрофотосъёмки.

Так, «Центр повышения квалификации» (как называет эти объекты Пекин) уезда Венсу близ Хотана, по китайским данным, создан весной 2017 года и уже выпустил один курс воспитанников. Этот объект вместе с международной делегацией журналистов корреспондент «КП» посетил неделю назад в рамках пресс-тура, организованного китайскими властями.

Однако на спутниковой съёмке, которую картографический сервис Яндекс-карты датирует 2018 годом, данный объект имеет нежилой вид, отсутствуют въездной КПП, озеленение и спортплощадка, которые наблюдали журналисты во время визита.

В то же время, подчёркивает корреспондент «КП», из подобной информации нельзя сделать каких-либо однозначных выводов: «нежилой вид» может объясняться тем, что спутниковая съёмка сделана в воскресенье, а без спортплощадки и озеленения объект всё равно мог функционировать.

Оказалось, что кадры спутниковой съёмки не вполне соответствуют официальным сообщениям об объекте

Напомним, согласно публикациям западных СМИ, китайцы якобы «посадили в лагеря» большое количество уйгуров и других нацменьшинств Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). В свою очередь, по версии Пекина, речь идёт лишь о «центрах дерадикализации», где воспитанники находятся добровольно и получают полезные для жизни и работы навыки.

Полную версию репортажа об этих загадочных объектах в СУАР читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU