Из дома пенсионерки в Подмосковье вынесли 20 шуб на 3 млн рублей
Неприятный сюрприз ждал жительницу села Аксиньино Одинцовского района по возвращению из заграничного отпуска. Неизвестные злоумышленники проникли в трехэтажный дом пенсионерки во время ее отсутствия и вынесли 20 женских шуб. Сумма материального ущерба составила 290 тысяч рублей.
Владелица дома обратилась в полицию в тот же день - вторник, 30 июля. По факту инцидента начато расследование.
Примечательно, что ни системы видеонаблюдения, ни охранной сигнализации в коттедже нет. Когда именно было совершенно преступление непонятно. Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, пенсионерка отсутствовала в стране несколько недель - с 18 по 30 июля.
Сайт kp.ru писал, что ранее крупный куш сорвали воры, нагрянувшие в дом нижегородского предпринимателя. Неизвестные вынесли три шубы и множество ювелирных изделий - от золотой ладонки до колец с бриллиантами.
ИСТОЧНИК KP.RU