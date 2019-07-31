Из дома пенсионерки в Подмосковье вынесли 20 шуб на 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-31T09:24:59+03:00

Неизвестные проникли в трехэтажный коттедж, пока женщина отдыхала за границей

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Неприятный сюрприз ждал жительницу села Аксиньино Одинцовского района по возвращению из заграничного отпуска. Неизвестные злоумышленники проникли в трехэтажный дом пенсионерки во время ее отсутствия и вынесли 20 женских шуб. Сумма материального ущерба составила 290 тысяч рублей.

Владелица дома обратилась в полицию в тот же день - вторник, 30 июля. По факту инцидента начато расследование.

Примечательно, что ни системы видеонаблюдения, ни охранной сигнализации в коттедже нет. Когда именно было совершенно преступление непонятно. Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, пенсионерка отсутствовала в стране несколько недель - с 18 по 30 июля.

Сайт kp.ru писал, что ранее крупный куш сорвали воры, нагрянувшие в дом нижегородского предпринимателя. Неизвестные вынесли три шубы и множество ювелирных изделий - от золотой ладонки до колец с бриллиантами.

ИСТОЧНИК KP.RU