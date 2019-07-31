Искусственная волна в аквапарке Китая травмировала не менее 44 человек

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-31T10:29:09+03:00

Инцидент произошел в аквапарке в понедельник, 29 июля Фото: скриншот с видео

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Техническая неисправность в работе машины по созданию искусственных волн в китайском аквапарке Yujing Shuiyun привела к тому, что пострадали не менее 44 человек.

Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, в городе Лунцзин провинции Цзилинь. Посетители аквапарка плескались в бассейне, когда на них обрушилась огромная волна. Удар был такой силы, что часть воды выплеснулась через кромку вместе с людьми.

Многие пострадавшие получили переломы ребер, ног и других конечностей, также имели место травмы головы и серьезные ушибы. На настоящий момент в больницах остаются пятеро человек, остальных уже выписали, передает The Beijing News.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году ЧП произошло также в аквапарке в российском Магнитогорске. Женщина с ребенком сидела в сауне, когда на них обрушился потолок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723237" frameborder="0"></iframe> В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке.

ИСТОЧНИК KP.RU