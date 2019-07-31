Искусственная волна в аквапарке Китая травмировала не менее 44 человек
Техническая неисправность в работе машины по созданию искусственных волн в китайском аквапарке Yujing Shuiyun привела к тому, что пострадали не менее 44 человек.
Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, в городе Лунцзин провинции Цзилинь. Посетители аквапарка плескались в бассейне, когда на них обрушилась огромная волна. Удар был такой силы, что часть воды выплеснулась через кромку вместе с людьми.
Многие пострадавшие получили переломы ребер, ног и других конечностей, также имели место травмы головы и серьезные ушибы. На настоящий момент в больницах остаются пятеро человек, остальных уже выписали, передает The Beijing News.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году ЧП произошло также в аквапарке в российском Магнитогорске. Женщина с ребенком сидела в сауне, когда на них обрушился потолок.
В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке.
ИСТОЧНИК KP.RU