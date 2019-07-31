Потребительскую корзину хотят разделить на мужскую, женскую и детскую
Состав потребительской корзины следует формировать с учетом половой принадлежности и возраста потребителя. Таким образом, целесообразно будет разделить ее на мужскую, женскую и детскую (разных возрастов).
С такими рекомендациями выступил ФИЦ питания и биотехнологии, специалисты которого разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы. Соответствующие документы уже направлены всем заинтересованным ведомствам и будут рассмотрены на ближайших заседаниях.
Если в стоимости потребительской корзины будут учитываться гендерные различия, то мужчинам будет полагаться примерно на 14% больше средств, чем женщинам.
Разбивка на группы будет выглядеть так:
Мужчины 16–65 лет,
женщины 16–60 лет,
пенсионеры,
младенцы до 1 года,
дети 1–3 лет,
дети 4–6 лет,
дети 7–15 лет,
наборы для беременных и кормящих матерей,
Из нового продуктового набора пропадет маргарин, а вместо него добавятся йодированная соль, обогащенные микро- и макронутриентами хлеб и молоко, а также витаминно-минеральный комплекс.
Изменится вес продуктовой корзины с 808 кг (в год) до 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин.
Объем свежих фруктов для пенсионеров увеличат вдвое, на 50–100% для трудоспособных граждан и на 17% — для детей. Мясные порции вырастут на 7-27% (в зависимости от категории), молочные продукты – 4-12%, рыба - 25–44%, яйца -25–36%, овощи 9–33%. А вот потребление хлеба должно сократиться с 5–16%, картофеля 6–13%, сообщает газета "Известия".
ИСТОЧНИК KP.RU