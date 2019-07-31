Потребительскую корзину хотят разделить на мужскую, женскую и детскую

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-31T11:03:59+03:00

Состав продуктовых корзин может измениться исходя из пола и возраста потребителя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Состав потребительской корзины следует формировать с учетом половой принадлежности и возраста потребителя. Таким образом, целесообразно будет разделить ее на мужскую, женскую и детскую (разных возрастов).

С такими рекомендациями выступил ФИЦ питания и биотехнологии, специалисты которого разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы. Соответствующие документы уже направлены всем заинтересованным ведомствам и будут рассмотрены на ближайших заседаниях.

Если в стоимости потребительской корзины будут учитываться гендерные различия, то мужчинам будет полагаться примерно на 14% больше средств, чем женщинам.

Разбивка на группы будет выглядеть так:

Мужчины 16–65 лет,

женщины 16–60 лет,

пенсионеры,

младенцы до 1 года,

дети 1–3 лет,

дети 4–6 лет,

дети 7–15 лет,

наборы для беременных и кормящих матерей,

Из нового продуктового набора пропадет маргарин, а вместо него добавятся йодированная соль, обогащенные микро- и макронутриентами хлеб и молоко, а также витаминно-минеральный комплекс.

Изменится вес продуктовой корзины с 808 кг (в год) до 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин.

Объем свежих фруктов для пенсионеров увеличат вдвое, на 50–100% для трудоспособных граждан и на 17% — для детей. Мясные порции вырастут на 7-27% (в зависимости от категории), молочные продукты – 4-12%, рыба - 25–44%, яйца -25–36%, овощи 9–33%. А вот потребление хлеба должно сократиться с 5–16%, картофеля 6–13%, сообщает газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU