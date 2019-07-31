Мусор научатся перерабатывать в пар без ущерба для экологии

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-31T11:35:35+03:00

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Мусор научатся перерабатывать в пар, это решит сразу несколько проблем: избавит от объема отходов и минимизирует вредное воздействие на окружающую среду.

Уникальное устройство для переработки создали российские ученые. Оно нагревает водяной пар до температуры 1200°С, при которой разлагается большинство вредных соединений. Никаких выбросов в атмосферу при этом нет, так как утилизация обходится без горения.

Прибор, получивший название SH-1000, он перегревает пар при помощи микроволн (СВЧ-излучения), а все детали выполнены из пористых керамических материалов.

В качестве нагревательного элемента удалось использовать те же детали, что и в микроволновой печи. За счет этого устройство вышло недорогим. Работает оно от электричества.

Эта технология может стать альтернативой мусоросжигательным заводам. В настоящее время испытания парогенератора уже завершены.

- Температурой пара можно будет управлять с точностью до нескольких градусов. Сама установка довольно мобильная, а ее КПД составляет 70%. В итоге удалось добиться термического разложения различных соединений и их обеззараживания, - рассказал «Известиям» заведующий кафедрой радиотехнической электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Алексей Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU