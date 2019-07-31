Мусор научатся перерабатывать в пар без ущерба для экологии
Мусор научатся перерабатывать в пар, это решит сразу несколько проблем: избавит от объема отходов и минимизирует вредное воздействие на окружающую среду.
Уникальное устройство для переработки создали российские ученые. Оно нагревает водяной пар до температуры 1200°С, при которой разлагается большинство вредных соединений. Никаких выбросов в атмосферу при этом нет, так как утилизация обходится без горения.
Прибор, получивший название SH-1000, он перегревает пар при помощи микроволн (СВЧ-излучения), а все детали выполнены из пористых керамических материалов.
В качестве нагревательного элемента удалось использовать те же детали, что и в микроволновой печи. За счет этого устройство вышло недорогим. Работает оно от электричества.
Эта технология может стать альтернативой мусоросжигательным заводам. В настоящее время испытания парогенератора уже завершены.
- Температурой пара можно будет управлять с точностью до нескольких градусов. Сама установка довольно мобильная, а ее КПД составляет 70%. В итоге удалось добиться термического разложения различных соединений и их обеззараживания, - рассказал «Известиям» заведующий кафедрой радиотехнической электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Алексей Иванов.
ИСТОЧНИК KP.RU