Рябков рассказал, как Москва ответит на размещение Вашингтоном ракет, запрещенных ДРСМД

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-31T14:14:32+03:00

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В случае размещения Вашингтоном запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракет в Европе, Москва не исключает симметричного ответа с размещением аналогичного оружия поближе к Соединённым Штатом. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выразив надежду, что США изменят свою политику по данному вопросу.

«Но всё-таки я надеюсь, что суровая реальность наступающего послезавтра как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью», - заявил дипломат.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон напомнил, что 2 августа Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД. Политик заявил, что Вашингтон «слишком долго соблюдал Договор, в то время как Россия продолжала разрабатывать современные баллистические и гиперзвуковые системы», нарушая соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU