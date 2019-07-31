2019-07-31T14:14:32+03:00
Политика

Рябков рассказал, как Москва ответит на размещение Вашингтоном ракет, запрещенных ДРСМД

Ранее советник Трампа напомнил, что США выйдут из договора 2 августа
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рябков: Москва семерично ответит на размещение Вашингтоном ракет, запрещенных ДРСМДРябков: Москва семерично ответит на размещение Вашингтоном ракет, запрещенных ДРСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В случае размещения Вашингтоном запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракет в Европе, Москва не исключает симметричного ответа с размещением аналогичного оружия поближе к Соединённым Штатом. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выразив надежду, что США изменят свою политику по данному вопросу.

«Но всё-таки я надеюсь, что суровая реальность наступающего послезавтра как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью», - заявил дипломат.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон напомнил, что 2 августа Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД. Политик заявил, что Вашингтон «слишком долго соблюдал Договор, в то время как Россия продолжала разрабатывать современные баллистические и гиперзвуковые системы», нарушая соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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