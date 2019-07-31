2019-07-31T14:09:51+03:00
Общество

В США пенсионерка покормила соседских кошек и попала в тюрьму

Женщину приговорили к небольшому сроку за жалость к животным
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Америке пенсионерку отправили в тюрьму за подкармливание кошекВ Америке пенсионерку отправили в тюрьму за подкармливание кошекФото: Михаил ФРОЛОВ
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В американском штате Огайо суд приговорил к тюремному заключению 79-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина обвиняется в подкармливании уличных котов.

Нэнси Сигула рассказала, что ее соседи съехали и оставили котов одних. Старушка сжалилась над животными, решила взять их под свою опеку и подкармливать.

«Я всегда кормила их и заботилась о них, потому что я беспокоюсь о них, и вообще я любитель кошек. Но моим соседям это не нравилось, и они пожаловались властям», - отметила Сигула.

Сын женщины рассказал, что из суда приходило несколько повесток. В последней говорится, что пенсионерка приговорена к 10-дневному тюремному заключению. Отбывать наказание она будет, начиная с 11 августа, пишет сайт «Свободная пресса».

«Я не могу поверить, что мою мать отправят в тюрьму за то, что она покормила несколько бродячих кошек. Я уверен, что люди здесь слышали о том, что происходит в той тюрьме, куда хотят отправить мою мать. Нехорошие вещи. И туда они отправляют мою 79-летнюю мать?», - возмутился сын Нэнси.

Однако оказалось, что в городке Гарфилд Хайтс, где проживает семья Сигул, законом запрещено кормить бродячих кошек и собак. Поэтому наказание Нэнси, скорее всего, отбывать все же придется, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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