СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-31T14:18:09+03:00

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С 10 августа Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию слив, персиков и яблок из Китая. Об этом сообщили в ведомстве, где пояснили, что китайская семечковая и косточковая продукция заражена карантинными объектами.

«Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами», - говорится в сообщении Россельхознадзорв.

Как сообщили в ведомстве, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур, к которым относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня, черешня, яблоки, груши и айва.

Напомним, в июне на границе Еврейской автономии задержали 750 граммов подозрительной мясной продукции, которая относится к категории подконтрольных товаров. Доставить мясо на территорию области пытались граждане КНР в ручной клади.

ИСТОЧНИК KP.RU