2019-07-31T19:35:30+03:00
Общество

Мультсериал «Маша и Медведь» сделал рекорд в 4 млрд просмотров на YouTube

Это единственный ролик для детей в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга
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Рекорды видеохостинга побила не одна серия мультфильма.Рекорды видеохостинга побила не одна серия мультфильма.
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Эпизод "Маша плюс каша" мультсериала "Маша и Медведь" набрал более 4 миллиардов просмотров на YouTube. Также более миллиарда раз посмотрели ещё две серии мультфильма.

"Почетный статус "миллиардников" на YouTube также получили и два других эпизода мультсериала "Маша и Медведь": "Приятного аппетита", который насчитывает более 1,3 миллиарда просмотров, и "Большая стирка", который был просмотрен более 1,1 миллиарда раз", — сообщили в пресс-службе студии.

Серия мультсериала занимает четвертое место в списке самых просматриваемых роликов видеохостинга. Он входит в Книгу рекордов Гиннеса-2019 как самый просматриваемый мультфильм.

В этом году российскому сериалу "Маша и Медведь" исполнится 10 лет. Сегодня это единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube. Мультсериал студии «Анимаккорд» приобрели для показа около 100 стран мира. Маша и Медведь говорят уже на 36 языках. Основную прибыль студии приносит продажа лицензий на использование бренда при производстве различных товаров.

Серия мультфильма Маша и Медведь набрала 4 миллиардов просмотров на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU

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