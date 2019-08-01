2019-08-01T00:52:29+03:00
В мире

В Финляндии впервые оштрафовали за опасную езду на самокате

Четверым «лихачам» придется заплатить по 40 евро
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Финляндии впервые выписали штрафы пользователям самокатовВ Финляндии впервые выписали штрафы пользователям самокатовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Финляндии впервые выписала штрафы за опасную езду на самокате. Об этом сообщил командир Центра безопасности дорожного движения страны Деннис Пастерштейн, уточнив, что это знаменательное событие произошло во втором по величине городе после ХельсинкиЭспоо, расположенном недалеко от столицы.

«Оштрафовали четверых по 40 евро каждого за опасное управление электрическим самокатом на оживлённом тротуаре в Эспоо», - написал он на своей странице в Twitter, проиллюстрировав сообщение снимком «провинившихся» самокатов из сети городского проката.

Полиция Финляндии впервые выписала штрафы людям на самокатах Фото: Twitter.com

Полиция Финляндии впервые выписала штрафы людям на самокатахФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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