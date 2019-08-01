В Финляндии впервые оштрафовали за опасную езду на самокате

СЕГОДНЯ 00:38 2019-08-01T00:52:29+03:00

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Полиция Финляндии впервые выписала штрафы за опасную езду на самокате. Об этом сообщил командир Центра безопасности дорожного движения страны Деннис Пастерштейн, уточнив, что это знаменательное событие произошло во втором по величине городе после Хельсинки – Эспоо, расположенном недалеко от столицы.

«Оштрафовали четверых по 40 евро каждого за опасное управление электрическим самокатом на оживлённом тротуаре в Эспоо», - написал он на своей странице в Twitter, проиллюстрировав сообщение снимком «провинившихся» самокатов из сети городского проката.

Полиция Финляндии впервые выписала штрафы людям на самокатахФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU