Хакеры снова атаковали МИД Чехии
Хакеры атаковали компьютерную сеть министерства иностранных дел Чехии и взломали почтовые ящики сотрудников ведомства, однако им не удалось получить доступ к государственным тайнам. Об этом сообщила пресс-секретарь Национального центра борьбы с организованной преступностью Ива Клонова.
«Уголовное дело заведено по факту хакерского нападения на компьютерную сеть МИД Чехии. Следствие должно ответить на вопрос, кто осуществил кибератаку», - отметила она.
По словам Клоновой, неизвестные хакеры только проникли в несколько электронных почтовых ящиков сотрудников чешского внешнеполитического ведомства, а вот взломать сервер с их служебной перепиской злоумышленникам не удалось, потому что после предыдущих атак он защищен повышенными мерами безопасности. К расследованию привлечены эксперты чешских спецслужб, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале 2017 года МИД Чехии сообщил, что хакеры «несколько месяцев стягивали данные» из почты министра иностранных дел страны. Среди похищенной тогда информации была и секретная.
ИСТОЧНИК KP.RU