2019-08-01T05:59:49+03:00
Политика

Хакеры снова атаковали МИД Чехии

Однако, как уверяют в министерстве, секретной информацией злоумышленникам завладеть не удалось
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Хакеры взломали почту сотрудников МИД ЧехииХакеры взломали почту сотрудников МИД ЧехииФото: REUTERS
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Хакеры атаковали компьютерную сеть министерства иностранных дел Чехии и взломали почтовые ящики сотрудников ведомства, однако им не удалось получить доступ к государственным тайнам. Об этом сообщила пресс-секретарь Национального центра борьбы с организованной преступностью Ива Клонова.

«Уголовное дело заведено по факту хакерского нападения на компьютерную сеть МИД Чехии. Следствие должно ответить на вопрос, кто осуществил кибератаку», - отметила она.

По словам Клоновой, неизвестные хакеры только проникли в несколько электронных почтовых ящиков сотрудников чешского внешнеполитического ведомства, а вот взломать сервер с их служебной перепиской злоумышленникам не удалось, потому что после предыдущих атак он защищен повышенными мерами безопасности. К расследованию привлечены эксперты чешских спецслужб, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале 2017 года МИД Чехии сообщил, что хакеры «несколько месяцев стягивали данные» из почты министра иностранных дел страны. Среди похищенной тогда информации была и секретная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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