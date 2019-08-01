МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-01T09:12:34+03:00

В ведомстве отметили, что площадь возгораний увеличилась из-за недостаточных мер по их тушению

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Замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин заявил, что ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию в связи тем, что на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний.

"В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза, - приводит ТАСС его слова. - Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов".

Кроме того, Абанин также добавил, что площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды, а также отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях.

Ранее сайт kp.ru писал, что Генпрокуратуре, Следственному комитету и Министерству внутренних дел РФ поручено провести проверки по выявлению умышленных поджогов для сокрытия незаконной заготовки леса.

Напомним, в России из-за масштабных пожаров на всей территории Иркутской области, Красноярского края и частично в Бурятии введен режим ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU