МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири
Замначальника центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин заявил, что ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию в связи тем, что на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний.
"В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза, - приводит ТАСС его слова. - Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов".
Кроме того, Абанин также добавил, что площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды, а также отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях.
Ранее сайт kp.ru писал, что Генпрокуратуре, Следственному комитету и Министерству внутренних дел РФ поручено провести проверки по выявлению умышленных поджогов для сокрытия незаконной заготовки леса.
Напомним, в России из-за масштабных пожаров на всей территории Иркутской области, Красноярского края и частично в Бурятии введен режим ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU