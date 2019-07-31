СЕГОДНЯ 17:22 2019-07-31T17:22:05+03:00

В Минобороны создан оперативный штаб по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Фото: скрин с видео

В Красноярск вылетает группа во главе с замминистра Булгаковым

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Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился создать оперативный штаб для координации действий при тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"По указанию министра обороны РФ генерала армии Шойгу в Национальном центре управления обороной РФ создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Красноярск вылетает оперативная группа Минобороны РФ под руководством заместителя главы ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова.

Напомним, президент России Владимир Путин, как ранее писал сайт kp.ru, дал указание МО РФ подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Также российский лидер распорядился для борьбы с пожарами до особого распоряжения сохранить группировку Минобороны РФ в Иркутской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722176" frameborder="0"></iframe> Горит лес. Видео: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU