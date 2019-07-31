В Минобороны создан оперативный штаб по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае
Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился создать оперативный штаб для координации действий при тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
"По указанию министра обороны РФ генерала армии Шойгу в Национальном центре управления обороной РФ создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в Красноярск вылетает оперативная группа Минобороны РФ под руководством заместителя главы ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова.
Напомним, президент России Владимир Путин, как ранее писал сайт kp.ru, дал указание МО РФ подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Также российский лидер распорядился для борьбы с пожарами до особого распоряжения сохранить группировку Минобороны РФ в Иркутской области.
Горит лес. Видео: соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU