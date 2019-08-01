2019-08-01T08:37:05+03:00
Политика

Медведев поручил выявить умышленные поджоги для сокрытия незаконной заготовки леса

Срок исполнения поручения – до 1 ноября текущего года
Марина ВЕНЦОВА
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССПремьер-министр России Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Министерству внутренних дел России поручено провести проверки по выявлению умышленных поджогов для сокрытия незаконной заготовки леса. Такое поручение на совещании в Чите дал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Срок исполнения - 1 ноября 2019 года, передает ТАСС.

Напомним, в России около трех гектаров леса охвачены пожаром. На всей территории Иркутской области, Красноярского края и частично в Бурятии введен режим ЧП. Самолеты МЧС накануне начали тушить пожары в труднодоступных районах Красноярского края.

Ранее сайт kp.ru писал, что Медведев назвал ситуацию с лесными пожарами в Сибири сложной и неблагоприятной. Кроме того, он пообещал выделить средства из резервного фонда правительства страны для борьбы со стихией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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