2019-08-01T11:43:48+03:00
Общество

Доставлять гостей авиасалона МАКС планируют на вертолетах

Маршрут будет проложен от хелипарка "Подушкино" до выставки и обратно
Елена АКИМОВА
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Гостей МАКС будут доставлять на площадку на вертолетных таксиГостей МАКС будут доставлять на площадку на вертолетных таксиФото: Дарья ИСАЕВА
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С 27 августа по 1 сентября, на время работы МАКС-2019, гости авиасалона смогут пользоваться вертолетами, как такси. Компания HeliExpress запустит регулярные воздушные рейсы - из хелипарка "Подушкино" на авиасалон МАКС и обратно.

Регистрация будет проходить в "Подушкино", а до площадки пассажиров довезут на микроавтобусе. Время в пути на вертолете "Ансат" до конечной станции составит всего 20 минут.

Генеральный директор компании-перевозчика «Русские вертолетные системы» Алексей Зайцев рассказал «360», что HeliExpress в будущем может запустить вертолетные перевозки из регионов ЦФО в Москву и обратно. То есть до столицы, возможно, начнет работать полноценное аэротакси.

Пассажиры смогут забронировать билет онлайн. Организаторы пообещали публиковать расписание рейсов на своем сайте.

Кстати, 50 лет назад - с 1960 по 1971 годы в Московской области велись регулярные вертолетные перевозки. Тогда москвичи и гости столицы могли добраться на "воздушном такси" от станции "Аэрофлот" на Ленинградском проспекте в аэропорты Внуково и Шереметьево.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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