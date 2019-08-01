Россияне стали тратить больше денег на покупки в интернете

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-01T12:06:51+03:00

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Россияне стали чаще выбирать онлайн-шоппинг и приобретать товары в интернете, а не в обычных магазинах. Так, результаты исследования показали, что 38% россиян увеличили свои расходы на покупки в Сети в сравнении с 2018 годом.

Примечательно, что почти все респонденты (90%) оплачивают онлайн-покупки банковскими картами, а не наличными. При этом россияне готовы покупать в интернете, не только повседневные вещи, но и совершать дорогостоящие покупки.

В результате исследования выяснилось, что чаще всего россияне выбирают онлайн-шоппинг из-за различных акций и скидок. Так, для 25% опрошенных скидка 35—50% стала решающим фактором при покупки товара или услуги в интернете. Еще треть респондентов остались удовлетворены скидкой в 15-30%, а еще 6% россиян согласились даже на скидку в 5-10%.

Большая часть россиян — 84% — совершает онлайн-покупки из дома, однако еще 14% опрошенных признались, что находят время для этого на работе. Больше половины россиян (54%) отдают предпочтение российским интернет-магазинам, а 16% пользуется исключительно услугами зарубежных продавцов в интернете, передает RT со ссылкой на исследование аналитического центра «Битрикс24».

ИСТОЧНИК KP.RU