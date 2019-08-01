2019-08-01T12:14:00+03:00
Экономика

Страховщики задумались о каско и ОСАГО для беспилотников

Страховка будет распространяться не только на летательные аппараты, но и на беспилотные автомобили
Елена АКИМОВА
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Страховщики задумались об ОСАГО для беспилотниковСтраховщики задумались об ОСАГО для беспилотниковФото: Александр ГЛУЗ
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Российские страховщики задумались о создании нового продукта – страхового полиса для беспилотных автомобилей и летательных аппаратов. К разработке уже приступили в крупных фирмах, но пока все тонкости предложения хранят в секрете.

Известно, что такой продукт будет стоить дороже традиционных каско и ОСАГО, но в будущем, когда беспилотных авто станет больше, цена может упасть.

- Это направление очень перспективно, мы планируем разработку соответствующих продуктов. Сейчас изучается зарубежный опыт. В ближайшие 3-5 лет предложение появится на рынке, — заявил «Известиям» руководитель центра управления страховым портфелем страхового дома ВСК Василий Бусаров.

Тем не менее, в Минфине сомневаются, что новинка появится на рынке раньше, чем через несколько лет, ведь для введения данного страхования потребуется изменить законодательство.

Эксперты вовсе делают ставки на самые отдаленные времена. По их мнению данные страховки выйдут на рынок не ранее, чем к 2030 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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