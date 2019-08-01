Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо не будут соперничать за "Оскар"

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-01T13:33:37+03:00

Брэд Питт и Леонардно Ди Каприо будут номинированы на "Оскар" на фильм "Однажды... в Голливуде" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» сыграли сразу два легендарных актера – Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. А вот статуэтка «Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана всего одна, и кому из них она достанется – большой вопрос.

Издание Variety пообщалось с представителем американской академии киноискусств и выяснило - у кого же больше шансов получить заветную награду.

По мнению эксперта, актеры будут номинированы на "Оскар" в разных номинациях. Леонардо Ди Каприо будет претендовать на премию за лучшую мужскую роль первого плана, а Брэд Питт - за роль второго плана. Это связано с тем, что в фильме Ди Каприо играет голливудскую звезду – актера Рика Далтона, а Питт исполняет роль его дублера Клиффа Бута.

- Это лучшая из всех работ Брэда, однако вся фабула фильма строится вокруг Рика Далтона [которого играет Ди Каприо], - заявил эксперт.

Однако многие кинокритики небезосновательно полагают, что по значимости эти роли примерно равны. А потому оба актера имеют одинаковые шансы получить «Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана.

Премия «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года. Награда будет выдана в 24-х номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU