Во Внуково таможенники конфисковали редких котят, стоимостью в миллион рублей

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-01T16:23:51+03:00

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В аэропорту Внуково сотрудники таможни обнаружили пушистых пассажиров, которые пытались пройти досмотр и попасть в Россию. При осмотре багажа самолета, прибывшего из Узбекистана, сотрудники службы обратили внимание на странный звук - это кричали котята.

Открыв пластиковый контейнер, из которого доносился писк, они увидели в нем два удивительных малыша. Это были азиатские леопардовые кошки. Рядом еще два контейнера, в которых находилось четыре малышки. Все в возрасте от двух до четырех месяцев.

Теперь котята находятся в приюте. ФОТО: http://vnk.customs.ru/

- Это кошки редкой породы, их общая стоимость превышает один миллион рублей, - сообщают в таможенной службе.

Привез этих котят гражданин России. При этом никаких документов, разрешающих транспортировку животных, у него не было.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». И грозит ему теперь до 12 лет лишения свободы. Да еще и штраф в размере до 1 миллиона рублей, - говорит и. о. начальника таможенного поста аэропорт Внуково Виталий Маслов.

Малыши сыты, ухожены и чувствуют себя отлично. ФОТО: http://vnk.customs.ru/

Мужчина оправдывался, мол, привез другу. А, когда нагрянули в квартиру этого «друга», нашли там еще двух не менее редких животных - орангутангов. Их также привезли незаконно, сообщает телеканал "360".

За судьбу котят не переживайте. Все они находятся в Благотворительном фонде защиты животных «Бим», накормлены и ухожены. А орангутангов поместили пока в Московский зоопарк. Расследование уголовного дела продолжается.

Вместе с котятами конфисковали орангутангов ФОТО: http://vnk.customs.ru/

Это, кстати, второй «экзотический» груз за сегодня: коллеги таможенников из аэропорта «Шереметьево» задержали украинцев, которые пытались переправить в Россию семь приматов семейства Лориевых вида Обыкновенный потто. Несчастных животных везли к нам из Конго.

ИСТОЧНИК KP.RU